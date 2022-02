ROMA – Tutto pronto per la 72esima edizione del Festival di Sanremo, al via oggi, martedì 1 febbraio, su Rai 1. Archiviata la partita Quirinale che in molti, ironicamente (ma neanche troppo), temevano distogliesse l’attenzione dalla kermesse canora, i riflettori tornano ad essere puntati sull’evento televisivo più atteso dagli italiani, e Amadeus ha promesso che anche quest’anno non si finirà prima dell’una e mezza di notte.

Ma per chi non ama la canzone italiana? Molto probabilmente l’alternativa saranno le piattaforme streaming. Anche quest’anno infatti la programmazione televisiva è stata stravolta dal festival canoro, con la cancellazione di appuntamenti settimanali attesissimi dagli spettatori. Niente ‘Doc – Nelle tue mani‘ giovedì 3 febbraio, dunque. C’era da aspettarselo ovviamente (visto che la serie tv campione d’ascolti con Luca Argentero, va in onda sulla rete ammiraglia Rai), ma ciò sicuramente non consolerà i tanti fan del medical drama.

Ancora più inconsolabili i potterhead, visto che lo stesso giorno, in controprogrammazione su Italia 1, era previsto il quinto film della saga, ‘Harry Potter e l’Ordine della fenice‘, proseguo della maratona iniziata il 6 gennaio. Al suo posto andrà invece in onda il film di Quentin Tarantino ‘Kill Bill Vol. 1″.

