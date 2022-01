Il 27 gennaio la terza puntata di ‘Doc 2’: le anticipazioni

ROMA – Nuovo appuntamento, giovedì 27 gennaio in prima serata su Rai1, con il medical drama campione d’ascolti ‘Doc – Nelle tue mani’, prima dello stop previsto durante la settimana di Sanremo. Nella scorsa puntata l’inchiesta sul periodo dell’emergenza è entrata nel vivo, mentre Doc (Luca Argentero) ha iniziato la sua sfida per riottenere il primariato. Sul fronte amoroso, molte le novità per i medici del Policlinico Ambrosiano, tra cui il bacio tra Carlotta e Riccardo e la love story del neuropsichiatra Enrico Sandri. (il riassunto completo della seconda puntata qui).

LEGGI ANCHE: Doc 2, riassunto della seconda puntata e dove vedere la replica

In ‘Doc 2’ arriva il Covid, Luca Argentero: “Io vaccinato, ma capisco chi non lo fa”

In ‘Doc 2’ tante new entry: chi sono i nuovi personaggi

DOC 2: ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA

Nel primo episodio in onda giovedì, dal titolo ‘L’attenzione‘, Doc, impegnato a seguire due casi contemporaneamente per dimostrare di essere all’altezza del primariato, si trova in diretta competizione con il nuovo primario. Corre diversi rischi, ma ne approfitta per coinvolgere e aiutare anche Agnese, che nel frattempo, segnata dalla pandemia e dal difficile rapporto col figlio in affido, ha difficoltà a rapportarsi con i pazienti. A causa dell’inchiesta in corso, la dottoressa ha dovuto lasciare infatti l’incarico di direttore sanitario e tornare a fare il medico. Intanto Carolina, in perenne scontro con i genitori e affascinata dalla personalità del chirurgo Edoardo Valenti, valuta l’ipotesi di entrare nel suo reparto. Mentre il nuovo medico, Damiano, invita Giulia a un vernissage.

Nel successivo episodio, ‘Il gusto di vivere‘, tra Doc e il chirurgo Valenti scoppia una piccola guerra a causa di Carolina. Fanti nel frattempo deve affrontare il caso di un ragazzo con genitori molto presenti ed è costretto a mettersi in discussione come padre. Intanto Gabriel ed Elisa seguono il difficile caso di uno chef stellato un po’ troppo aggressivo, che diventa l’occasione per affrontare il loro passato insieme. Sentendosi esclusa dal gruppo, Alba accetta un compito molto particolare da Cecilia e Riccardo si accorge che rischia di perderla.