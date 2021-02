Sparò dal balcone a Capodanno, sfiduciato presidente del consiglio comunale di Foggia

BARI – Farà ricorso al Tar Leonardo Iaccarino ormai ex presidente del consiglio comunale di Foggia sfiduciato oggi dall’Aula con trenta voti favorevoli, uno astenuto (Antonio Capotosto dei Popolari) e uno contrario, il suo. La mozione è stata presentata dopo la diffusione del video sui social in cui l’esponente politico esplodeva alcuni colpi di pistola dal balcone di casa per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. La decisione di ricorrere al tribunale amministrativo si basa sull’uso del voto palese per la votazione e sulla inconsistenza del documento: Iaccarino ritiene non ci siano motivi per la sua rimozione.