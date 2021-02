Demonstrations across the country call for the departure of President Bolsonaro

by Joao Marcelo

On Sunday (31), new motorcades took place across the country, calling for the impeachment of President Jair Bolsonaro and the advance of vaccination against the covid-19. Protesters criticized the government’s actions in combating the pandemic and the failures involving the availability and purchase of vaccines. The act was held in several capitals, including the Federal District, São Paulo and Rio de Janeiro, on the eve of the election of the new presidents of the Brazilian parliament. The Chamber of deputies and federal Senate are expected to elect a new president this Monday, February 1st.

In São Paulo, the event had approximately 350 cars, according to the organizers. The motorcade started at Charles Miller Square, where the Pacaembu stadium is, passed by Avenida Paulista and closed in front of the Legislative Assembly.

Yesterday’s demonstration was smaller than last week, but it had more support from the population on the streets, as told in an interview with Dire agency, the national coordinator of the Central of Popular Movements (CMP), Raimundo Bonfim. “Today’s motorcade had fewer cars than the one on January 23, but the adhesion that we felt on the streets, including the people at the windows of the apartments was much greater, the people are not happy. So we realize that there is a greater adherence to “Fora Bolsonaro”.

Also according to Raimundo, this demonstration is part of an agenda of struggles. “This act was a ‘warm up’ for the act of February 21st, the date we intend to do the biggest motorcade for ‘Fora Bolsonaro’. The 21st for us is the” D “day, because we can’t stand anymore Bolsonaro presiding over the country. We cannot wait until 2022 (presidential election year) “.

BONFIM (MOVIMENTOS POPULARES): ORA SFIDIAMO BOLSONARO

di Joao Marcelo

SAN PAOLO – Cortei di automobili ieri in molte città del Brasile per chiedere l’impeachment del presidente Jair Bolsonaro e progressi nella vaccinazione contro il Covid-19. I manifestanti hanno criticato le azioni del governo nella lotta alla pandemia e denunciato problemi nell’acquisto delle dosi, che stanno mettendo a rischio la disponibilità dei medicinali.



Le iniziative di protesta si sono svolte in diverse città, tra le quali Brasilia, San Paolo e Rio de Janeiro, alla vigilia dell’elezione dei nuovi presidenti della Camera e del Senato previste per oggi.



A San Paolo, secondo gli organizzatori, si sono contati circa 350 veicoli. Il corteo è partito da piazza Charles Miller, dove si trova lo stadio Pacaembu, e ha proseguito su Avenida Paulista per terminare di fronte all’Assemblea legislativa.



La manifestazione di ieri è stata più piccola rispetto alla scorsa settimana, ma ha avuto un sostegno maggiore da parte della popolazione nelle strade, come riferisce in un’intervista all’agenzia Dire il coordinatore nazionale della Central dos Movimentos Populares (Cmp), Raimundo Bonfim. “Al corteo di ieri abbiamo contato meno macchine rispetto a quello del 23 gennaio, ma l’adesione che abbiamo sentito per le strade, comprese le persone affacciate alle finestre degli appartamenti, è stata molto maggiore. Tra la gente c’è malcontento. Ecco perché c’è una maggiore adesione a ‘Fora Bolsonaro'”.



Secondo Bonfim, le manifestazioni rientrano in un più ampio programma di lotte. “Si è trattato – dice il coordinatore – di una ‘prova generale’ in vista dell’appuntamento del 21 febbraio, giorno in cui intendiamo organizzare il più grande corteo per ‘Fora Bolsonaro'”.

Bonfim aggiunge, in riferimento alle prossime elezioni presidenziali: “Il 21 febbraio per noi sarà il ‘D-Day’ (metafora che richiama lo sbarco delle forze alleate in Normandia, nel 1944, durante la Seconda guerra mondiale, ndr), perché non possiamo più sopportare che sia Bolsonaro a guidare il Paese; non possiamo aspettare fino al 2022”.

Manifestações em todo país pedem a saída do presidente Bolsonaro

Por: João Marcelo

Neste domingo (31), novas carreatas ocorreram pelo país, pedindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro e o avanço da vacinação contra a covid-19. Os manifestantes criticaram a atuação do governo no combate à pandemia e as falhas envolvendo a disponibilização e a aquisição de vacinas. O ato foi realizado em diversas capitais, inclusive no Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro, na véspera da eleição dos novos presidentes do parlamento brasileiro. Câmara dos deputados e Senado federal devem eleger novos presidente nesta segunda-feira, 1º de fevereiro.

Em São Paulo, o ato contou com aproximadamente 350 carros, de acordo com os organizadores. A carreata começou na Praça Charles Miller, onde fica o estádio do Pacaembu, passou pela Avenida Paulista e teve o encerramento em frente à Assembleia Legislativa.

A manifestação de ontem foi menor que a da semana passada, mas contou com mais apoio da população nas ruas, como conta em entrevista à agência Dire, o coordenador nacional da Central dos Movimentos Populares, Raimundo Bonfim. “A carreata de hoje teve menos carros que a do dia 23 de janeiro, porém a adesão que a gente sentiu nas ruas, inclusive das pessoas nas janelas dos apartamentos foi muito maior, o povo não está feliz. Então a gente percebe que há uma adesão maior ao “Fora Bolsonaro”.

Ainda de acordo com Raimundo, essa manifestação faz parte de uma agenda de lutas. “Esse ato foi um ‘esquenta’ para o ato do dia 21 de fevereiro, data que pretendemos fazer a maior carreata pelo ‘Fora Bolsonaro’. O dia 21 para nós é o dia “D”, porque não aguentamos mais o Bolsonaro presidindo o país. Não dá para esperar até 2022 (ano das eleições presidenciais)”.