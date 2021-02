Boldrini: “Dati drammatici sul lavoro femminile”

ROMA – “Il 1° febbraio 1945 in Italia viene introdotto il suffragio universale. Abbiamo vinto molte battaglie da allora, ma non abbiamo raggiunto ancora la piena parità, soprattutto nel mondo del lavoro. Lo dicono anche i dati Istat di oggi: fotografia drammatica della condizione femminile. Nel mese di dicembre, 101mila lavoratori in meno, 99mila sono donne. Adesso abbiamo la possibilità e il dovere di imprimere un cambiamento storico all’Italia usando le risorse del Recovery Plan. Va superata quanto prima questa crisi politica perché abbiamo l’urgenza di definire il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, che deve essere la leva per rilanciare il lavoro e l’impresa femminili e le infrastrutture sociali. Non c’è tempo da perdere, dunque. Le donne e il Paese non possono aspettare oltre”. Così Laura Boldrini, deputata Pd.