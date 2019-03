Camara (Diaspore Francia): “Informare contro i nazionalismi”

DIOMA (SUMMIT DIASPORE): ONG SOTTO ATTACCO POLITICO

Far cambiare la narrativa sull’immigrazione e anche sulle ong, che oggi sono sotto l’attacco della politica: è l’esigenza evidenziata da Cleophas Dioma, coordinatore del Summit delle diaspore, in apertura di un incontro a Roma dedicato alle reti delle associazioni delle comunità di origine straniera e al loro rapporto con la cooperazione italiana. “Questo è un momento importante” ha detto Dioma: “Dobbiamo creare sinergia tra le comunità straniere e le ong”. Secondo il coordinatore del Summit, un’iniziativa sostenuta dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), l’aiuto e la sostenibilità a livello internazionale non vanno immaginati solo come interventi in Paesi lontani. “Cooperazione vuol dire cercare di stare bene anche in Italia” ha sottolineato Dioma. Che allargando lo sguardo, dopo un omaggio a Paolo Dieci, presidente del Cisp e di Link 2017, morto nel disastro aereo di inizio mese in Etiopia, dove si era recato per il suo impegno in progetti di sviluppo, ha evidenziato difficoltà nuove nel contesto italiano ed europeo. “Se riusciamo a fare un lavoro insieme, come diaspore, enti locali e ong, riusciremo a cambiare la narrativa sull’immigrazione e anche sulle ong, che oggi sono sotto l’attacco dalla politica” ha detto Dioma. “Questo è il momento di camminare con loro e di difendere il fatto che quello che facciamo lo facciamo per tutti”. L’incontro, dal titolo ‘Organizzare le associazioni di migranti nella cooperazione allo sviluppo’, è in corso nella sede dell’ong Engim. A partecipare anche esponenti delle diaspore africane in Francia, a partire da Thierno Camara, presidente del Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations (Forim).