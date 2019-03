Congresso famiglie, Spadoni (M5S): “Quanto più lontano dalla mia idea di emancipazione delle donne”

ROMA – Il convegno di Verona e’ “evento che ha come obiettivo quello di riaffermare la cosiddetta famiglia naturale e da’ il messaggio che l’emancipazione femminile ha favorito un calo demografico”. Ecco, questa posizione “e’ quanto di piu’ lontano dalla mia idea di emancipazione femminile” che ha portato a “conquiste importantissime”. Lo dice la vicepresidente della camera, Maria Edera Spadoni, nel corso di un Forum dell’Agenzia Dire trasmesso in diretta via facebook, e a cui partecipa anche la professoressa Flaminia Saccà, ordinaria di Sociologia politica all’Università della Tuscia.

Spadoni poi ricorda che proprio questa mattina “il gruppo di Senato e Camera del M5s ha inviato una lettera che riafferma proprio quello che sto dicendo che e’ l’idea del gruppo politico”. Insomma, dice ancora Spadoni, anche io “voglio che una donna abbia la possibilita’ di fare un figlio in completa liberta’ e lo Stato in questo la deve aiutare”. Quindi, ribadisce, deve essere “libera di fare un figlio ma avere anche la possibilita’ di stare a casa, se vuole stare a casa, ma se vuole lavorare di poterlo fare”. E una cosa deve essere chiara: “I diritti acquisiti non verranno toccati, e il M5s si fa garante di questo”.