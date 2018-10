Maltempo su tutta Italia, ecco dove stanno cadendo i fulmini - DIRE.it

Maltempo su tutta Italia, ecco dove stanno cadendo i fulmini

ROMA – Un vortice ciclonico da questa mattina sta investendo l’Italia. Forti raffiche di vento e pioggia stanno imperversando in tutto il paese. Allerta rossa in Liguria e nel Milanese, a Venezia piazza San Marco allagata, mentre in Puglia una tromba d’aria ha sradicato ulivi secolari nelle province di Taranto e Brindisi. A Roma a causa del forte vento, che ha raggiunto raffiche anche di 105 km orari, sono crollati numerosi alberi in tutta la città danneggiando molti veicoli. Intanto la pioggia continua scendere copiosa. Ecco una mappa dei fulmini che in tempo reale mostra dove stanno cadendo i fulmini.

http://it.blitzortung.org/live_dynamic_maps2.php

29 ottobre 2018

