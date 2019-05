Chi l’ha visto… Mark Caltagirone? Pamela Prati ospite di Federica Sciarelli

ROMA – Il caso mediatico dell’anno sbarca su Rai 3. Per settimane intere il ‘Prati-Gate’ ha tenuto con il fiato sospeso milioni di telespettatori, tanto che in molti, scherzando, hanno ipotizzato di risolvere l’enigma rivolgendosi a “Chi l’ha visto?” (storico programma televisivo che si occupa di persone scomparse) per sapere che fine avesse fatto Mark Caltagirone, il fantomatico promesso sposo di Pamela Prati, sparito poco prima delle nozze.

Incredibile ma vero, la fantasia a volte diventa realtà e questa sera, 29 maggio, ospite di Federica Sciarelli sarà proprio Pamela Prati, in una puntata dedicata alle “truffe romantiche”. L’unica cosa certa che è emersa dalle contraddittorie rivelazioni delle due manager di Pamela Prati (Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo) e dalla stessa soubrette, nei giorni scorsi, è che Mark Caltagirone infatti non esiste, quindi la Prati sarebbe stata vittima (o artefice) di una truffa.

Nella puntata di questa sera di Chi l’ha visto? si parlerà di “donne e uomini ingannati in rete con foto di generali Usa, di alti funzionari e anche di ignari padri famiglia o persone protagoniste dei social”, si legge in un comunicato Rai. Una volta ottenuta la fiducia delle vittime, queste persone iniziano a richiedere denaro alle loro vittime fino a portare via loro ogni avere e la stessa dignità.