FOTO | Addio al generale ‘Iroso’, l’ultimo mulo alpino. Il saluto di Zaia

“Tante volte ci siamo incontrati con Iroso, e ogni volta era come ritrovare un vecchio amico, non solo un animale da accarezzare e rispettare. Un amico degli alpini, di noi grandi come dei tanti bambini che se ne innamorarono incontrandolo, all’adunata degli Alpini di Treviso 2017, come in occasione del suo compleanno che festeggiammo a Vittorio Veneto”, ricorda Zaia. “In lui c’è stata una fierezza straordinaria“, con la quale ha rappresentato tanti valori: l’alpinità, la storia del nostro territorio, l’identità del Veneto e delle genti di montagna”, conclude Zaia ringrziando Toni De Luca, “che salvò lui e i suoi compagni reduci dalla chiusura del reparto salmerie dell’esercito”, e “la moglie e la famiglia di Toni e tutti gli Alpini che in tanti anni, con tanto amore, lo hanno accudito, curato, seguito come meritava”.