Europee, Zingaretti: “Salvini leader del governo, lo sfidiamo per l’alternativa”

ROMA – “Il voto ci consegna una sfida: quella di

costruire un’alternativa a Matteo Salvini che esce da queste elezioni come il vero leader di un governo immobile e pericoloso e noi vogliamo aprire una stagione di alternativa molto chiara”. Lo dice Nicola Zingaretti commentando il voto delle europee.

“Il bipolarismo- aggiunge Zingaretti- e’ tornato ad essere centrato sulla forza elettorale e sulla presenza del Pd in Italia. Il governo italiano, gia’ paralizzato prima del voto, esce da questa consultazione alle europee ancora piu’ fragile per divisioni interne e in evidenti, grandi, palesi difficolta’. Noi useremo la forza che ci viene da questo risultato per andare avanti sui contenuti e costruire un piano per l’Italia”.