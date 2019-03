Papa Francesco in Campidoglio: ecco il programma

ROMA – Sono oltre 150 i giornalisti provenienti da tutto il mondo che si sono accreditati per seguire la visita di papa Francesco in Campidoglio in programma oggi. Per la precisione 152, oltre ai 92 della sola Rai compresi tecnici e operatori: tra loro 15 sono della stampa estera, soprattutto da America Latina, Argentina in testa, America del Nord, con Canada e Usa, e poi Europa, in particolare da Germania e Francia. L’appuntamento per i media era alle 8 sotto il Colle capitolino: dopo controlli snelli senza lunghe file ne’ intoppi, cronisti e fotografi sono stati accompagnati verso le 9 nelle proprie postazioni.

Cinque, in totale, quelle previste: Sisto IV, ovvero l’ingresso del Campidoglio dove il Papa sara’ accolto alle 10.30 dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, e dalla banda dei Fedeli di Vitorchiano della Polizia locale, prima dell’incontro con i familiari della prima cittadina in Sala dell’Orologio e il colloquio privato in studio con affaccio dal balconcino con vista Fori Imperiali; il momento clou alle 11.30, quando il Papa terra’ il suo discorso in aula Giulio Cesare dopo il saluto della sindaca, prima dello scambio di doni e del baciamano dei consiglieri.

A seguire l’affaccio alla loggia di Palazzo Senatorio e il saluto ai cittadini in piazza del Campidoglio. Infine un breve incontro in sala della Protomoteca con i dipendenti capitolini e il termine della visita.