10 buoni motivi per cui allattare, a Bologna incontro con pediatri ed esperti

ROMA – Allattare? I pediatri spiegano i dieci motivi per cui “è bello”. Lo faranno in particolare a Bologna, nel contesto del congresso della Società italiana di pediatria (Sip) che si apre giovedì in città: nell’auditorium di San Giovanni in Monte ci saranno due incontri, alle 15 e alle 16.30, per far riflettere sui benefici dell’allattamento al seno dopo una gravidanza. Dopo i saluti introduttivi di Alberto Villani, presidente del Sip, prenderanno parola sette relatori.

I RELATORI

Arianna Aceti, pediatra e ricercatrice all’Università di Bologna spiegherà i benefici biologici dell’allattamento, e il pediatra Massimo Agosti quelli relazionali. Guglielmo Salvatori, dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, elencherà i 10 passi intrapresi dall’Oms per promuovere l’allattamento al seno. Francesca Vitali, del dipartimento di Neuroscienze dell’Alma Mater concluderà parlando dell’importanza del latte per il bambino prematuro. Poi, a fine incontri le pediatre Maria Rosaria Marchili, Giulia Bardasi, Morena De Angelis condivideranno le loro testimonianze di allattamento.

I 10 MOTIVI PER CUI E’ IMPORTANTE ALLATTARE

Primo: la ‘conoscenza’ neonato-mamma. Durante l’allattamento “esiste un linguaggio di sguardi e gesti che si uniscono in una armonia con pochi altri esempi simili in natura”. Secondo (collegato al primo): la complicità. Ma allattare significa anche ‘amore assoluto’ e ‘gioia’. La lista continua con serenità e salute (“poche cose donano salute e positività come l’allattamento”). Decidere di dare il latte materno significa anche creare un momento in cui “madre e figlio sono come avvolti da una nuvola che li protegge e li isola dal contorno”. E infine, sicurezza: “Nessun alimento come il latte materno ha la corretta composizione per far crescere sano e nel giusto modo ogni bambino”.