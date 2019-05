VIDEO | Il piccolo Gabry come Alex, gazebo a Napoli in cerca di un donatore

“Gabry è l’unico caso di Sifd in Italia. Dall’esperienza di mio nipote – racconta alla Dire Monica Costanzo, la zia del piccolo Gaby che è presente ai gazebo dell’Associazione Donatori Midollo Osseo in piazza Dante -, che ha bisogno di un trapianto per contrastare alcuni effetti della Sifd come l’immunodepressione, ci siamo resi conto che in Italia siamo piuttosto indietro rispetto alla cultura e alla conoscenza reale di cosa significa essere donatori di midollo osseo. La donazione non è un intervento. Qualora si trovasse un donatore compatibile con Gabriele e con tanti altri bambini che ne hanno bisogno, si verrà contattati e la donazione avviene attraverso una semplice trasfusione di sangue che, appunto, non è un intervento chirurgico. E’ un gesto piccolo piccolo per chi dona ma fondamentale per chi lo riceve perché dà la vita”.