VIDEO | A Bologna la polizia carica il corteo antifascista, Forza Nuova in piazza: “Boia chi molla”

BOLOGNA – Il comizio di Roberto Fiore è in programma per le 18.30 di stasera in piazza Galvani (dove il leader di Forza nuova ha parlato ogni volta che è venuto in città e storicamente la piazza- centralissima- della destra), ma i collettivi hanno cominciato a mobilitarsi fin dalla mattina. Si sono dati appuntamento alle 13 in piazza Verdi con un passaparola su Facebook in cui hanno citato le parole di Mimmo Lucano nel suo intervento alla Sapienza: “Siamo l’onda rossa che contrasta l’onda nera che sta oscurando i nostri orizzonti. Respingiamoli”. Firmato: Assemblea Antirazzista in Università, Saperi Naviganti e Noi Restiamo Bologna. Nel pomeriggio, poi alle 17, è previsto un più ampio “concentramento cittadino” in piazza Maggiore.

Anche le forze dell’ordine si sono mosse per tempo e hanno blindato piazza Galvani con largo anticipo. Ci sono già quando una trentina di esponenti dei collettivi, partiti in corteo da piazza Verdi dietro lo striscione ‘No pasaran‘, arrivano. Un primo momento di tensione c’è stato quando i ragazzi, che volevano appendere uno striscione sulla strage del 2 agosto 1980, si sono spintonati con alcuni agenti in borghese. Gli studenti hanno promesso di “assediare la piazza” contro “lo stragista Fiore”. Gli agenti in borghese li hanno spintonati.