Maker Faire Rome, ecco gli eventi ‘a tema’ di maggio

Le Call

La Call for Speakers di Data Driven Innovation

Questi i possibili argomenti:

Le proposte possono ricadere nelle seguenti tipologie:

La Call for Speakers di FinTech Innovation

ROMA – “Maker Faire Rome – The European Edition” è un evento anticipato da molte iniziative “a tema” che si tengono nel corso dell’anno. Le prossime due in programma si svolgeranno entrambeentrambe a ingresso libero e sono(2-3 maggio), un evento di formazione verticale il cui obiettivo è promuovere la conoscenza e l’adozione di servizi finanziari innovativi da parte di microimprese, Pmi, società, start-up, professionisti indipendenti e istituzioni pubbliche e(18-19 maggio all’Università di Roma Tre): non la classica conferenza sul mondo della Data Science, ma una full immersion sul portato innovativo dei dati in tutti i settori della società e dell’economia. Per questi due eventi sono aperte due distinte call for speakers.Data Driven Innovation (Ddi), evento organizzato dall’Università di Roma Tre con il supporto di Maker Faire Rome, è la più grande conferenza italiana sul mondo dei dati e sull’innovazione. Ddi è l’appuntamento annuale in cui data scientist e addetti ai lavori raccontano come la cultura dei dati sta cambiando la nostra società e la nostra economia. La partecipazione in qualità di speaker è aperta a chiunque possa condividere la propria esperienza sui temi di interesse dell’evento dando il proprio contributo al dibattito. Quindi, sono benvenuti ricercatori, professionisti, imprenditori, giornalisti, startupper, economisti e chiunque abbia testimonianze rilevanti. Le candidature vanno inviate entro il 5 aprile 2018 e saranno selezionate dal comitato organizzatore.Economia: Industria 4.0, Digital fabrication, Startup, Agrifood, Fintech/blockchain, Social media analytics, Predictive analysis; Società: Governo e istituzioni: Data journalism, Etica dei dati e privacy, aspetti giuridici, Open data, Gestione delle emergenze; Scienza e cultura: Mobilità, Digital humanities, Archeologia, Robotica, Educazione, Genomica e salute; Tecnologie ed infrastrutture: Big data, Machine learning, Intelligenza artificiale, Algoritmi, Internet of Things, Data visualization, 5G, Lpwan (LoRa, SigFox…), Geolocalizzazione, Sensori e tecniche di acquisizione.Speech (25 minuti più 15 per domande e risposte); Tech talk (40 minuti più 15 per domande e risposte) e Booth (uno spazio fisso o, a rotazione, nell’area espositiva). Per chiarimenti è possibile scrivere a [email protected] L’evento FinTech Innovation- organizzato da Innova Camera, Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma e curato da Alessandro Collesano che modererà le conferenze tematiche- è un’iniziativa che rientra nel calendario di appuntamenti del Pid (Punto Impresa Digitale) della Camera di Commercio di Roma ed esplorerà cinque temi principali: a) nuovi strumenti per microimprese, professionisti, Pmi e startup; b) come il FinTech sta trasformando le banche e gli operatori finanziari tradizionali; c) cosa offrono queste ultime a microimprese, professionisti, Pmi e corporates; d) il FinTech per le grandi aziende e le pubbliche amministrazioni; e) uno sguardo al futuro della finanza tecnologica per imprese, professionisti, operatori finanziari e cittadini. La Call for speakers è aperta fino al 6 aprile 2018 e ci si può candidare per essere inseriti all’interno di una delle conferenze tematiche in programma oppure per raccontare, in 10 minuti (5 di presentazione e 5 di domande e risposte), la propria azienda, startup o singolo progetto.