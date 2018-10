Fdi è per il 'No' a Referendum Atac; 'Madonna San Luca' trova autore; Ostia, in 500 a scuola di unità nazionale - DIRE.it

4 NOVEMBRE, 500 STUDENTI A SCUOLA DI UNITÀ NAZIONALE A OSTIA

Cinquecento studenti di Roma a scuola di Unità nazionale. Si è tenuto oggi nella Scuola di polizia, a Ostia, l’evento organizzato in vista del 4 novembre, Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, che quest’anno cade a cento anni dalla fine della Grande Guerra. Da domani, nelle scuole di 28 città, inizierà un ciclo di conferenze. Ad accogliere i ragazzi il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, e la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “E’ una bellissima iniziativa in un momento particolarmente difficile- ha detto Raggi- Nei giorni scorsi a Ostia ci sono stati alcuni sgomberi ai danni della famiglia Spada. Le istituzioni sono oggi presenti qui per assicurare il supporto e la vicinanza al territorio”.

TERREMOTO, ZINGARETTI NON PARTECIPA A INCONTRO CON FARABOLLINI

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, insieme ai governatori di Marche, Abruzzo e Umbria, hanno deciso di non partecipare all’incontro con il neo commissario straordinario alla ricostruzione delle aree distrutte dai terremoti del 2016, Piero Farabollini. La decisione è giunta dopo che la maggioranza di Governo, nella conversione del decreto relativo alla ricostruzione del ponte Morandi a Genova, ha tolto ai presidenti delle Regioni, subcommisari al terremoto, il potere di condivisione sulle ordinanze commissariali, declassando la loro funzione a potere ‘consultivo'”. Secondo i governatori delle regioni del centro Italia “questa svolta centralista del Governo è grave e miope”.

FDI SI SCHIERA CON IL FRONTE DEL ‘NO’ AL REFERENDUM ATAC

Fratelli d’Italia si schiera sul fronte del ‘no’ per il referendum cittadino sulla messa a gara del trasporto pubblico di Roma del prossimo 11 novembre, giudicando “vigliacca e sbagliata la scelta” del Movimento Cinque Stelle e della sindaca Virginia Raggi di “tenere in sordina lo svolgimento della consultazione”. Durante una conferenza stampa in Campidoglio, il gruppo di Fratelli d’Italia ha quindi fatto un appello ai romani: non sarà un giudizio sull’attuale gestione del servizio, “bocciato nei fatti”, ma sul mantenimento pubblico di “un bene prezioso che svolge una funzione sociale”.

‘MADONNA SAN LUCA’ TROVA AUTORE: SCOPERTA FIRMA FILIPPO RUSUTI

E’ di Filippo Rusuti la ‘Madonna di San Luca’, il capolavoro medievale romano conservato nella chiesa di Santa Maria del Popolo e considerato una delle immagini pià venerate nella storia della città. Scoperta durante un restauro, la nuova attribuzione per gli esperti “ha del miracoloso”, visto che “sono pochissime le opere medievali firmate”. La preziosa icona sarà esposta da domani al 18 novembre in una mostra allestita per l’occasione al Museo nazionale di Castel Sant’Angelo realizzata dal Polo museale del Lazio in collaborazione con il Fondo edifici di culto e la Soprintendenza.