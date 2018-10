Olimpiadi 2026, Zaia: “Buon clima”. Sala: “Su risorse faremo 50 e 50, ma…”

ZAIA: “SOLDI? BASTANO LE IDEE, ANDIAMO AVANTI”

“In Veneto si dice che non servono i soldi ma bastano le idee. Quindi andiamo avanti”, afferma Zaia.

“In Veneto tutti si interessano di queste Olimpiadi, noi dobbiamo fare un bel lavoro per far fare una bella figura sia al Veneto che alla Lombardia: in base alla qualità del lavoro, ci sarà un potere di attrazione rispetto alle risorse private. Io- conclude il governatore- spero sempre che il Governo sia al nostro fianco, sono un inguaribile ottimista”.