La Lega attacca i sacerdoti di Pisa: “Fanno offerte ai rom”

FIRENZE – Sugli aiuti ai rom, Edoardo Ziello, deputato della Lega eletto nel collegio uninominale di Pisa, se la prende con alcuni sacerdoti pisani. Lo fa pubblicando su Facebook un post in cui punta il dito contro i religiosi in questione: “In questi giorni- scrive- ho notato che alcuni preti pisani elargiscono offerte economiche ai rom. Questo è un grande problema perché al posto di dare assistenza economica alle centinaia di famiglie pisane in difficoltà si erogano risorse a chi, spesso, contribuisce a creare degrado e situazioni ai limiti della legalità o di illegalità conclamata”. Il post si chiude con l’hashtag “#Ruspa”.