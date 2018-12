Simulazioni Onu, studenti Unicusano aspiranti diplomatici

“Ad ogni studente sarà assegnato un Paese da rappresentare ed una commissione- spiega all’Agenzia di stampa Dire Chiara Magliocca, staffer volontario di United Network Europa-I ragazzi saranno chiamati a trattare e dibattere in maniera pacifica e diplomatica con altri studenti universitari che parteciperanno ai progetti in azioni di monitoraggio o per trovare soluzioni pratiche al problema che sarà loro assegnato”.

Cos’è Imun Roma

Giunto alla sua ottava edizione, Imun Roma è la più grande simulazione delle Nazioni Unite che si svolge in Italia, è organizzato in collaborazione con la Regione Lazio e vede la partecipazione di più di 4mila studenti di scuole italiane e straniere. Ad Nmun, la più grande simulazione interuniversitaria del mondo, partecipano invece oltre 5mila studenti provenienti da ben 130 Paesi diversi ed è realizzato nella sede delle Nazioni Unite a New York dall’associazione Ncca/Nmun (National Collegiate Conference Association/National Model United nations) in collaborazione con United Network Europa.