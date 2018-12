VIDEO | Manovra, Silvestrini (Cna): Soddisfatti su Imu-Sistri, avanti”

“C’è ancora tanto da fare”

Certo, non è ancora tutto fatto nella manovra e restano diversi problemi aperti: “Quello delle tariffe Inail, che devono essere ridotte alle nostre imprese, quello del costo del lavoro, che resta altissimo, e quello del credito. In quest’ultimo ambito, per il quale abbiamo fatto la proposta del fondo centrale di garanzia, dobbiamo trovare strumenti per alimentare virtuosamente l’accesso delle piccole imprese“, insiste Silvestrini. Secondo il quale, comunque, ci sono molte altre questioni da affrontare, a partire dalla burocrazia: “Anche i nostri studi degli ultimi mesi confermano un carico burocratico eccessivo sulle spalle delle imprese, ma anche in questo campo speriamo che alcune delle proposte fatte a Parlamento e Governo possano essere accettate”.

“Sì alle infrastrutture, grandi e piccole”

“Il tema generale è quello dello sviluppo– contestualizza il segretario Cna- del sì alle infrastrutture, grandi ma anche e soprattutto piccole: ricuciamo il territorio e connettiamo esigenze diverse, il mondo della piccola impresa lavoro solo nelle piccole opere, nel risparmio energetico e nella riqualificazione urbana. Tutto il mondo della piccola impresa respirerebbe, con un obiettivo del genere”. E il dialogo con l’Europa? “Noi diciamo: trattativa, trattativa e trattativa. Dobbiamo raggiungere l’obiettivo, confido nella saggezza sia dell’Europa sia del Governo italiano”, conclude Silvestrini.