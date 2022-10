ROMA – ‘Sopravvissuti’ si avvia verso il suo epilogo. Stasera, 31 ottobre, andrà in onda la quinta e penultima puntata della serie tv, in onda su Rai1 alle 21.25. Due gli episodi che vedranno protagonisti i personaggi interpretati da Lino Guanciale, Barbora Bobulova, Elena Radonicich, Stefi Celma e Giacomo Giorgio, dal titolo ‘Sopravvissuti’ e ‘Vittime’.

DI COSA PARLA SOPRAVVISSUTI

La serie tv racconta la storia di un’imbarcazione, di nome Arianna, e di 12 passeggeri. Dopo pochi giorni di navigazione l’imbarcazione scompare dai radar. Un anno dopo, al largo delle coste venezuelane, viene ritrovato un relitto. È l’Arianna. A bordo, ancora viva, solo la metà dell’equipaggio. I sopravvissuti sono sconvolti, prostrati dalla fame e dalla sete ma ancora vivi.

La gioia del ritrovamento e del ritorno a casa lascia presto spazio a una dura realtà. Non solo la vita che i sopravvissuti hanno lasciato non è più la stessa, ma agli occhi dei propri cari, anche i superstiti sembrano persone diverse. Cosa nascondono? Cos’è successo durante quell’anno? Cosa li aspetta adesso?

‘SOPRAVVISSUTI’, ANTICIPAZIONI EPISODI IN ONDA IL 31 OTTOBRE

‘SOPRAVVISSUTI’

Sylvie comprende che Luca ha commesso lo stesso sbaglio che, in fondo, ha fatto lei stessa. Non sarà facile ma ce la faranno a una condizione: da oggi in poi la verità deve venire prima di ogni altra cosa. Qualcuno minaccia i sopravvissuti che devono correre ai ripari ma farlo senza dare nell’occhio sembra impossibile.

‘VITTIME‘

I sopravvissuti si aggirano per la città cauti e guardinghi. Luca, con una scusa, porta la sua famiglia in montagna. Gli altri prendono ogni precauzione. Tano sembra quasi tornare in sé “salutando” suo figlio Simone, pronto a tornare davvero a casa e a prendersi le sue nuove responsabilità.

