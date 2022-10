La cinematografia ucraina ospite al Festival del Cinema Europeo di Lecce

BARI – Il Festival del Cinema Europeo, nell’ambito della XXIII edizione che si svolgerà a Lecce al Multisala Massimo dal 12 al 19 novembre, dedica un omaggio al cinema ucraino, con una rassegna di 5 film, incontri con registi, interpreti, produttori e un momento di approfondimento insieme al direttore del Molodist International Film Festival di Kyiv, Andriy Khalpakhchi.

IN PALIO L’ULIVO D’ORO

Tra i lungometraggi europei in concorso per l’Ulivo d’Oro, inoltre, c’è ‘How is Katia?’ (2022, 100’) di Christina Tynkevych, presentato in anteprima italiana dalla protagonista Anastasia Karpenko e della produttice Olga Matat. Una storia di perdita e dolore, il dramma psicologico di una donna che perde sè stessa a causa di circostanze di vita complicate.

LA MONICA: DOVEROSO SOSTEGNO ALL’UCRAINA

“Ci sembra doveroso esprimere sostegno e vicinanza all’Ucraina – dichiara Alberto La Monica, direttore artistico del Festival del Cinema Europeo – Riteniamo molto importante il contributo che può dare il cinema europeo per promuovere giusti valori di pace e solidarietà tra le nazioni, il processo di integrazione europea e una rinnovata cultura dei diritti umani. Siamo felici di collaborare con il Molodist, presentando alcuni film del loro concorso nazionale”.

IL 18 NOVEMBRE IL PROGRAMMA ‘CINEMA EUROPEO PER L’UCRAINA’

Venerdì 18 novembre in programma “Cinema Europeo per l’Ucraina”: interventi di tutti gli ospiti ucraini a Lecce, la regista Solomiia Tomashchuk, i registi Andriy Kokura, Maryan Bushan, l’attrice Anastasia Karpenko, la produttrice Olga Matat, il direttore Andriy Khalpakhchi, per conoscere questa nazione così ferita anche attraverso il suo cinema. Un cinema capace di dare spazio anche a giovanissimi cineasti e che sta ottenendo numerosi riconoscimenti internazionali. “Il Molodist Film Festival è grato al Festival del Cinema Europeo, e personalmente ad Alberto La Monica – dichiara Andriy Khalpakhchi, direttore del Molodist International FF di Kyiv- per l’opportunità di presentare un focus sul cinema ucraino contemporaneo come atto di solidarietà alla nazione ucraina. Ovviamente, è importante notare che la possibilità di partecipazione dei registi ucraini al Festival di Lecce è possibile grazie alle forze armate ucraine”.

I CINQUE FILM UCRAINI IN PROGRAMMA

Questi i film in programma: ‘Between Us‘ (2022, 111’) di Solomiia Tomashcuk, anteprima italiana, primo lungometraggio di esordio nel genere thriller psicologico; ‘Luxemburg, Luxemburg‘ (2022, 105’), secondo film di Antonio Lukich (premiato nel 2021 quale “Merited Artist of Ukraina”); ‘Pokut‘ (2022, 75’), anteprima italiana, primo lungometraggio di Andrii Kokura, famoso pattinatore diciannovenne, da lui iniziato senza finanziamenti a 17 anni e durato 2 anni. È poi stato premiato al Molodist Film Festival; ‘Rhino‘ (Ucraina, Polonia, Germania, 2021, 101’) distribuito in Italia da Movie Inspired, terzo lungometraggio di Oleh Sentsov; ‘Snipers. The White Raven‘ (2022, 120’) di Maryan Bushan, anteprima italiana, distribuito in Italia da Imago Company.

IL FESTIVAL DEL CINEMA EUROPEO NELLA RETE DEI FESTIVAL

Ideato e organizzato dall’Associazione Culturale “Art Promotion”, il Festival del Cinema Europeo è all’interno dell’Apulia Cinefestival Network, la rete di festival cinematografici di Apulia Film Commission e Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, intervento finanziato con le risorse di bilancio autonomo della Fondazione. È realizzato inoltre con il sostegno di Ministero della Cultura-Direzione Generale Cinema, Comune di Lecce. Riconosciuto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo “manifestazione d’interesse nazionale”, il Festival è membro dell’Associazione Festival Italiani di Cinema, si pregia del Patrocinio del Parlamento Europeo e della collaborazione di Centro Sperimentale di Cinematografia, S.N.G.C.I., FIPRESCI, S.N.C.C.I., Centro Nazionale del Cortometraggio, Università del Salento.

