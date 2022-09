Il coro ‘Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta’ finisce su Spotify, il sindaco: “È razzismo”

NAPOLI – “Vesuvio Erutta (Tutta Napoli è distrutta)“: lo slogan intonato da alcuni tifosi contro i supporter partenopei diventa un remake del celebre brano Freed From Desire e finisce su Spotify, dove raccoglie quasi 10mila ascolti. “Ultras United” è il nome dell’artista che, prima di ‘Vesuvio Erutta’, aveva caricato sulla nota piattaforma musicale anche “Pioli is on fire”, coro ormai celebre dei tifosi del Milan.

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha chiesto la rimozione del brano. “È indice di un pregiudizio inaccettabile – ha detto il primo cittadino al tg di Canale 8 – ed è una forma di razzismo verso Napoli, la capitale del Mezzogiorno. Basta con questa visione becera e ignorante, dobbiamo difenderci tutti insieme. Da Spotify un enorme scivolone, deve rimuovere immediatamente la traccia”.

