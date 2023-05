Visco: “Salario minimo per esigenze di giustizia sociale”. E sul Pnrr dice: “Non perdere tempo”

ROMA – “Come negli altri principali paesi, l’introduzione di un salario minimo, definito con il necessario equilibrio, può rispondere a non trascurabili esigenze di giustizia sociale“. Lo dice il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nel corso delle sue considerazioni finali.

“SUL PNRR NON C’È TEMPO DA PERDERE”

“Miglioramenti del Pnrr sono possibili. Nel perseguimento di eventuali modifiche bisogna però tenere conto del serrato programma concordato con le autorità europee; al riguardo, un confronto continuo con la Commissione è assolutamente necessario, nonchè utile e costruttivo. Non c’è tempo da perdere“. Lo dice il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nel corso delle sue considerazioni finali nel giorno in cui viene presentata la Relazione finale 2023 di Bankitalia. Oltre agli investimenti, aggiunge, è “cruciale dare attuazione all’ambizioso programma di riforme da troppo tempo attese”.

“ITALIA HA SUPERATO LA CRISI MEGLIO DELLE ATTESE”

“L’Italia ha superato questa terza gravissima crisi, così come lo shock energetico seguito all’aggressione russa all’Ucraina, meglio di quanto ci attendevamo”. Lo dice il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nel corso delle sue considerazioni finali.

“QUEST’ANNO AUMENTO DEL PIL INTORNO ALL’1%”

“Per il 2023 le previsioni oggi disponibili convergono su un aumento del pil intorno all’1%”. Lo dice il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nel corso delle sue considerazioni finali.

“INFLAZIONE? IMPRESE, LAVORATORI E GOVERNO DEVONO CONTRIBUIRE”

“Il ritorno dell’inflazione su livelli in linea con l’obiettivo sarà più rapido e meno costoso se tutti – imprese, lavoratori e governi – contribuiranno a questo fine, rafforzando l’efficacia dell’indispensabile ancorché equilibrata normalizzazione monetaria”. Lo dice il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nel corso delle sue considerazioni finali.

SU TASSI TENERE DRITTA LA BARRA, MA CON GRADUALITÀ

“L’orientamento della politica monetaria deve continuare a essere definito in modo da garantire un rientro progressivo, ma non lento, dell’inflazione veso l’obiettivo”. Lo dice il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nel corso delle sue considerazioni finali, sottolineando “l’importanza di tenere dritta la barra della risposta monetaria, ma con la gradualità necessaria”. Visco ribadisce che la risposa del Consiglio direttivo della Bce all’accelerazione dei prezzi “è stata pienamente in linea con il graduale evolversi della situazione e dei dati disponibili”.