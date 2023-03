Arrestato maestro di religione per abusi sessuali su bimbi in un asilo di Milano

ROMA – Si trova rinchiuso nel carcere milanese di San Vittore, accusato di violenza sessuale aggravata, un maestro di 35 anni, docente in una scuola materna della periferia nord di Milano. L’uomo, insegnante di religione, avrebbe abusato di alcuni bambini di età compresa fra i quattro e i cinque anni.

A far insospettire le maestre è stato proprio il racconto di una bimba dell’asilo.

LE PROVE NELLE IMMAGINI DELLE TELECAMERE

Dopo la segnalazione in Procura, immediata è scattata l’inchiesta lampo. I vigili avrebbero poi provveduto all’installazione di telecamere e microfoni, da cui sono emersi atteggiamenti inequivocabili.

L’educatore, che al momento dell’arresto in flagranza non ha saputo fornire alcuna spiegazione, era già stato trasferito da un’altra scuola nel novembre 2021 proprio a seguito dei suoi comportamenti verso i piccoli.