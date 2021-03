Da Gimbe allarme terapie intensive: 13 regioni sopra la soglia d’allerta

ROMA – La fondazione Gimbe lancia l’allarme terapie intensive: “La soglia di allerta è al 30% e la media nazionale al 41%. In merito alle Regioni, invece, 11 sono al 40%, 5 al 50% e 2 al 60%”, scrive in un tweet il presidente Nino Cartabellotta, in vista dell’ultimo monitoraggio atteso per domani. Sopra il livello di allerta del 30%, dunque, ci sono in tutto 13 Regioni: a guidare la classifica è la Lombardia, con il 61% dei posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti Covid. Seguono: Marche con il 60%, Piemonte con il 59%, Provincia di Trento con il 53%, Emilia Romagna con il 52%, Puglia e Friuli Venezia Giulia con il 46%, Umbria e Toscana con il 43%, Molise con il 41%, Lazio con il 40%, Abruzzo e Liguria con il 32%, Veneto con il 29%, Valle D’Aosta con il 27%, Campania con il 26%, Calabria con il 24%, Provincia di Bolzano con il 20%, Sicilia e Sardegna con il 16% e Basilicata con il 15%.