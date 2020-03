A Roma distribuzione gratuita di farmaci pediatrici urgenti

ROMA – Consegna di farmaci pediatrici e di prodotti per l’infanzia (tra cui pannolini, latte in polvere e omogenizzati) a domicilio a tutte quelle persone che sono impossibilitate a recarsi in farmacia. È quanto prevede il protocollo d’intesa firmato oggi dal Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Lazio, Jacopo Marzetti, e dal presidente di Federfarma Roma, Vittorio Contarina.

“L’iniziativa è rivolta a tutte quelle persone che sono impossibilitate a recarsi in farmacia e possono così richiedere la consegna dei farmaci a domicilio– spiega Marzetti all’agenzia Dire- al fine di assicurare assistenza sanitaria, continuità terapeutica e garantire la tutela del diritto alla salute dei minori. Allo stesso tempo, il protocollo prevede la possibilità di richiedere il servizio a domicilio anche per i prodotti parafarmaceutici alle condizioni indicate nel protocollo”.

Il servizio, erogato sul territorio di Roma e provincia, è rivolto in particolare alle persone nel cui nucleo familiare c’è la presenza di minori in età pediatrica e alle strutture residenziali che ospitano minori in età pediatrica.

“Abbiamo necessità che le persone stiano a casa– fa sapere Alfredo Procaccini, vicepresidente di Federfarma Roma- alcune poi sono in difficoltà oggettiva, penso alle mamme o alle ragazze madri che non sanno, banalmente, come andare a fare la spesa e a chi lasciare i figli. La cosa migliore era che le farmacie intervenissero con una consegna a domicilio. Crediamo che il servizio sarà apprezzato, perché andiamo incontro ad un’esigenza del momento”.

Ad ogni spedizione, prosegue Procaccini, sarà poi aggiunto “sempre gratuitamente, grazie al contribuito di un’azienda, un flaconcino di vitamina D, un importante immunostimolante per i bambini, soprattutto in questo periodo in cui sono costretti a rimanere in casa e non riescono a prendere la giusta dose di sole”. Il servizio verrà erogato dalle farmacie, che comunicheranno tramite e-mail inviata a [email protected], l’adesione al protocollo. L’elenco delle farmacie aderenti sarà pubblicato sul sito del Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Lazio e di Federfarma Roma.

All’atto della richiesta del servizio di consegna, si legge sul protocollo, il richiedente dovrà comunicare alla farmacia i farmaci pediatrici ovvero i prodotti per l’infanzia di cui ha necessità indicando l’indirizzo di consegna. Per i farmaci per cui è necessaria la prescrizione medica, la stessa dovrà essere già in possesso del richiedente e, per consentirne la corretta dispensazione, dovrà essere preventivamente acquisita dalla farmacia. Per il servizio di consegna sarà dovuto il pagamento di 5 euro, mentre il servizio sarà gratuito in caso di consegna di farmaci pediatrici urgenti e qualora l’importo totale dei farmaci non urgenti e dei prodotti dell’infanzia consegnati risultino superiori a 50 euro. La durata del servizio ha validità fino al 3 aprile “e comunque- si legge infine nel protocollo- fino alla data indicata da ulteriori DPCM che limitino lo spostamento delle persone”.