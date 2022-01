ROMA – “M., la più piccola dei fratellini di Cuneo torna a casa”. La notizia rimbalza già su tutti i gruppi Fb che avevano seguito la vicenda dei quattro fratellini di Cuneo, allontanati e divisi in casa famiglia dopo aver denunciato le molestie subite dal padre. L’Agenzia Dire, attraverso lo speciale ‘Mamme coraggio’, sta seguendo questa vicenda sin dai suoi esordi. Tutti avevano fatto ritorno dalla mamma, che una CTU poi invalidata aveva definito alienante, tranne la piccola che continuava a rimanere presso la famiglia affidataria e che ora, come stabilito dal Tribunale per i minorenni del Piemonte, tornerà a casa.

