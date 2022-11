Roma, donna investita mentre attraversa sulle strisce in viale Palmiro Togliatti: è grave

ROMA – È attualmente ricoverata in gravi condizioni al Policlinico Umberto I di Roma una donna di 38 anni, di nazionalità albanese, investita due giorni fa a Colli Aniene mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in viale Palmiro Togliatti, all’altezza del civico 1546. Alla guida dell’auto, una Porsche Carrera, un uomo di 67 anni. Sull’incidente, avvenuto lo scorso 28 novembre intorno alle 11.30 del mattino, ci sono accertamenti in corso. A portare avanti le indagini sono gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale. Secondo alcuni testimoni, come si legge su diversi gruppi social di quartiere, la donna stava attraversando le strisce pedonali quando l’auto, provenendo ad alta velocità lungo la corsia preferenziale destinata agli autobus, l’avrebbe investita. La 38enne, trasportata in codice rosso al Pertini, è stata successivamente trasferita all’Umberto I. La prognosi è riservata.

