Elezioni, Meloni: “Salario minimo non risolve il problema, giù tasse sul lavoro”

CATANIA – “La legge sul salario minimo non risolve il problema, è uno specchietto per le allodole”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a Catania, intervenendo a una manifestazione del partito. “La gran parte di chi ha un contratto dipendente oggi in Italia ha già un salario minimo – ha osservato Meloni -. I salari in Italia sono ridicoli perché la tassazione è al 47,5%. Se vuoi alzare i salari devi abbassare le tasse sul lavoro. La proposta di Fdi è: ‘più assumi e meno paghi'”. Alla manifestazione anche l’attuale governatore siciliano, Nello Musumeci, e il candidato presidente della Regione alle prossime elezioni regionali per il centrodestra Renato Schifani.

MELONI: INVESTIRE ECONOMIA BLU E INFRASTRUTTURE PORTUALI

“Questa nazione non ha minimamente investito sull’economia blu, sulle infrastrutture portuali. È una vergogna che le merci provenienti da Est preferiscano circumnavigare l’Europa via mare e arrivare ad Amsterdam o a Rotterdam, piuttosto che fermarsi in Sicilia, perché non abbiamo le infrastrutture commerciali”.

MELONI: SCELTE CORAGGIOSE PER RISOLLEVARE LA NAZIONE

“Questa nazione non è in una situazione facile e una politica giusta è una politica che sa spiegare la realtà delle cose e spiegare perché a volte faccia scelte impopolari”, aggiunge Meloni. “Il governo dei migliori – spiega – non ci ha lasciato questa situazione così migliore, negli ultimi mesi è aumentato il debito pubblico, abbiamo i prezzi delle bollette alle stelle, abbiamo il rischio di una crisi alimentare il problema della sanità, delle infrastrutture”. “Serve – sottolinea – una classe politica che sappia fare le cose per bene. Che faccia qualche scelta coraggiosa, in controtendenza”.

