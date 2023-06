Spotify svela la playlist dell’estate 2023

ROMA – L’estate è arrivata e con essa le canzoni che ci accompagneranno per tutta la stagione, dalle feste in spiaggia fino ai viaggi on the road. Per l’occasione, Spotify ha svelato le hit che promettono di diventare i tormentoni estivi del 2023, sia in Italia che nel mondo.

LA PLAYLIST ITALIANA

La playlist Estate 2023 comprende alcune canzoni italiane di quest’anno. Eccole (in ordine alfabetico):

Achille Lauro, Rose Villain – “Fragole” Alfa – “ bellissimissima <3 ” Ana Mena, Guè – “Acquamarina” Angelina Mango – “Ci pensiamo domani” Annalisa – “ Mon Amour ” AVA, ANNA, Capo Plaza – “VETRI NERI” Boomdabash, Paola & Chiara – “Lambada” Coez, Frah Quintale – “Alta marea” Drillionaire, Sfera Ebbasta, Lazza, BLANCO, Michelangelo – “Bon Ton” Ernia, Bresh, Fabri Fibra – “PARAFULMINI” Fedez, Annalisa, Articolo 31 – “DISCO PARADISE” Finesse, Shiva, Sfera Ebbasta, Guè – “Gelosa” Irama, Rkomi, Shablo – “HOLLYWOOD” Marco Mengoni, Elodie – “Pazza Musica” Merk & Kremont, Marracash, Tananai – “Un Altro Mondo” Pinguini Tattici Nucleari – “Rubami la Notte” Rhove – “Pelè” Rocco Hunt – “Non litighiamo più” The Kolors – “ITALODISCO” Tony Effe, Emma, Takagi & Ketra – “TAXI SULLA LUNA”

LA PLAYLIST INTERNAZIONALE

Oltre a Estate 2023, su Spotify è disponibile anche Songs of Summer, con le canzoni dell’estate a livello globale.

● “ 4EVA (feat. Pharrell Williams) ” – KAYTRAMINÉ , Aminé , KAYTRANADA

● “ All My Life (feat. J.Cole) ” – Lil Durk , J. Cole

● “ Baby Don’t Hurt Me ” – David Guetta , Anne-Marie , Coi Leray

● “ Calm Down (with Selena Gomez) ” – Rema , Selena Gomez

● “ Cruel Summer ” – Taylor Swift

● “ Cupid – Twin Ver. ” – FIFTY FIFTY

● ” Dance The Night (From Barbie The Album) ” – Dua Lipa

● “ Ella Baila Sola ” – Eslabon Armado , Peso Pluma

● “Fast Car” – Luke Combs

● “Favorite Song” – Toosii

● “Last Night” – Morgan Wallen

● “ Miracle (with Ellie Goulding) ” – Calvin Harris , Ellie Goulding

● “ Moonlight ” – Kali Uchis

● “Not Strong Enough” – boygenius

● “ Peaches & Eggplants (feat. 21 Savage) ” – Young Nudy , 21 Savage

● “ Rhyme Dust ” – MK, Dom Dolla

● “ Unavailable (feat. Musa Keys) ” – Davido

● “VAGABUNDO” – Sebastian Yatra, Manuel Turizo, Beéle

● “ What It Is (Solo Version) ” – Doechii

● “WHERE SHE GOES” – Bad Bunny