Spotify down: la piattaforma musicale in tilt in tutto il mondo

ROMA – Da diverse ore numerosi utenti stanno segnalando un malfunzionamento su Spotify, la piattaforma di streaming musicale più utilizzata nel mondo. Il down è a livello globale, e in molti non riescono ancora a usufruire del servizio normalmente, ricevendo l’avviso “Si è verificato un problema, riprova”. A confermare il disservizio anche il portale web di monitoraggio Downdetector. Al momento non è stato rilasciato alcun comunicato da Spotify, né è chiaro quanto ancora durerà il malfunzionamento. L’account Twitter ‘Spotify Status’ ha informato gli utenti di aver preso in esame le numerose segnalazioni.

