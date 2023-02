Spotify compie 10 anni in Italia: la classifica dei brani più ascoltati

ROMA – È ‘Il cielo nella stanza’ di Salmo il brano più ascoltato su Spotify in Italia negli ultimi 10 anni. In occasione del suo decimo compleanno tricolore, la piattaforma svedese ha stilato le classifiche delle canzoni e degli artisti più streammati nell’ultimo decennio nel nostro Paese. Lanciata nel 2008, Spotify è arrivato in Italia nel 2013 e da allora ha rivoluzionato la scena musicale, cambiando definitivamente il modo di ascoltare musica.

LEGGI ANCHE: Il 2022 su Spotify: le canzoni e gli artisti più ascoltati dell’anno

GLI ARTISTI PIÙ ASCOLTATI SU SPOTIFY IN ITALIA NEGLI ULTIMI 10 ANNI

Sfera Ebbasta Guè Salmo thasup Marracash Gemitaiz Lazza Capo Plaza Ultimo Rkomi

LE ARTISTE PIÙ ASCOLTATE SU SPOTIFY IN ITALIA NEGLI ULTIMI 10 ANNI

Madame Elisa Alessandra Amoroso Elodie Baby K ARIETE Annalisa Mara Sattei Elettra Lamborghini Giusy Ferreri

I BRANI PIÙ ASCOLTATI SU SPOTIFY IN ITALIA NEGLI ULTIMI 10 ANNI

Salmo – IL CIELO NELLA STANZA (feat. NSTASIA) BLANCO, Sfera Ebbasta – MI FAI IMPAZZIRE BLANCO – Notti In Bianco Fred De Palma – Una volta ancora (feat. Ana Mena) Sangiovanni – malibu thasup – blun7 a swishland Rkomi, Junior K – NUOVO RANGE (con SFERA EBBASTA) Coez – La musica non c’è Capo Plaza – Tesla (feat. Sfera Ebbasta & DrefGold) Ernia – Superclassico

I PODCAST PIÙ ASCOLTATI SU SPOTIFY IN ITALIA NEGLI ULTIMI 10 ANNI

Muschio Selvaggio The Essential Il podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e Conferenze di Storia Cose Molto Umane di Gianpiero Kesten Demoni Urbani Start – Le notizie del Sole 24 Ore Stories La Zanzara Marco Montemagno – Il Podcast Speak English Now through mini-stories with teacher Georgiana