Se il rombo di un motore fosse musica: ecco le playlist che suonano come una Lamborghini

BOLOGNA- Un motore al minimo ‘suona’ come un Fa Diesis, ma spinto al massimo romba come un Sol Diesis. Le ‘melodie’ dei V8 e V12 Lamborghini finiscono in tre playlist Spotify: “The Engine Songs” è una raccolta curata dal produttore musicale Alex Trecarichi, creata in collaborazione con gli ingegneri del suono Lamborghini, che offre “un’immersione psicoacustica e sensoriale nell’esperienza di guida più completa e coinvolgente”.

LA TRASFORMATA DI FOURIER APPLICATA AI MOTORI

Ventiquattro i brani disponibili, che includono le copertine create dal graphic designer Vasjen Katro. Le playlist, una per ogni motore, accostano il suo suono, emozionale e sfrenato, a brani scientificamente sintonizzati sul suo rombo e sulle sue vibrazioni. Per selezionare i brani di The Engine Songs Trecarichi ha applicato al suono del motore le formule della trasformata di Fourier, una funzione matematica che il cervello utilizza istintivamente per scomporre un suono nelle sue infinite sottocomponenti.

LE TRE ESPRESSIONI DELLA VELOCITA’

Trecarichi ha riprodotto in studio la naturale capacità del cervello utilizzando l’intelligenza artificiale. “Questo procedimento mi ha permesso di individuare le frequenze di base del motore che coincidono con le tre fasi precise della sua espressività: l’accensione (al minimo), il regime a 4.000 giri e la massima potenza”, spiega.

A 8.000 GIRI SI ‘SENTE ‘ UN SOL DIESIS

Come stabilito dalla scienza, il suono del motore ai minimi regimi corrisponde a un Fa diesis (92,50 Hz): la stessa tonalità del brano Canone Infinito di Lorenzo Senni, inclusa nella playlist V12. A 4.000 giri/min. i pistoni riproducono un Sol (98 Hz), una velocità di crociera da sperimentare riproducendo Run Away di Ben Böhmer in sottofondo. Al picco massimo di 8.000 giri/min., il V12 si spinge fino al Sol diesis (103,83 Hz) di We Can All Dance di Sam Collins.

