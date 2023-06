Barcolana 55, quando ci sarà e tutte le novità

TRIESTE – “Barcolana si trasformerà in uno straordinario equipaggio di decine di migliaia di velisti che verranno celebrati durante questa edizione. Ricordiamo che Carlo Borlenghi ha fotografato più di mille velisti l’anno scorso: le facce, i volti, le storie di quei velisti saranno protagoniste in città per la 55esima edizione. Vogliamo far passare il messaggio che la Barcolana non è dei ‘Maxi’, non è dei pochi: è di tutta la nostra città e di tutti i velisti che vi partecipano da tanti anni”. Così Mitja Gialuz, presidente della Società velica Barcola-Grignano e ‘armatore’ della Barcolana, la più grande regata al mondo, presenta l’edizione 55.

Lo storico appuntamento con il mare d’autunno, che quest’anno cade l’8 ottobre, avrà “una fortissima attenzione alle donne nel mondo della vela, con ‘Women in sailing’. E con ‘Barcolana per il sociale‘- continua Gialuz-, ci sarà una forte attenzione per il disagio mentale che è un tema che interessa tanto, e soprattutto i più giovani, dopo la pandemia”. Tra le novità del 2023 vi è anche un premio speciale, un’automobile Lexus ibrida. “Verrà messa in palio tra tutti gli iscritti alla 55esima Barcolana. Tutti quelli che si iscriveranno entro le 18 di sabato 7 ottobre- spiega il presidente- potranno partecipare all’estrazione. Ci sarà una ‘sacca’ particolarmente ricca, con il ritorno della tazzina con il manifesto della Barcolana offerta da Illy, e lo sconto per chi si iscrive entro la fine di luglio, del 10 o 15%, a seconda delle categorie. Quindi vi è la voglia di esserci nuovamente in Barcolana, dopo un’edizione straordinaria come quella dell’anno scorso”, conclude Gialuz.