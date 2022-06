ROMA – Hanno raccontato la loro vita in una serie promettendo che sarebbe arrivato un seguito. Ora Chiara Ferragni e Fedez annunciano la seconda stagione di ‘The Ferragnez’, il documentario a puntate realizzato in collaborazione su Prime Video. La coppia più amata sui social, sceglie proprio Instagram per rivelare ai fan l’arrivo di nuovi episodi. “Stiamo filmando la seconda stagione”, dicono in italiano e in inglese. Questa volta, però, a tradurre per i fan stranieri è il rapper che – già qualche mese fa, al lancio della prima stagione- aveva spoilerato durante una diretta l’idea di continuare l’avventura. “Spero che la seconda stagione di questa serie così intima per noi possa essere d’esempio a tutti coloro che, attraverso la terapia, provano a migliorare se stessi e il proprio rapporto di coppia-spiega Chiara Ferragni- il nostro vuole essere un esperimento sociale, oltre che televisivo, dove proviamo a raccontare il nostro aspetto umano più privato e spontaneo fatto anche di debolezze e sfide personali”.



LA MALATTIA DI FEDEZ

Ancora è presto per rilasciare ulteriori dettagli ma è certo che questa nuova stagione affronterà anche il periodo più difficile della vita di Fedez, quello della malattia: “Spero che la seconda stagione possa ispirare esattamente come la prima, in cui abbiamo cercato di normalizzare il tema della psicanalisi e della terapia e coincide con un periodo molto significativo delle nostre vite. Sono contento- dice l’artista- di avere questa opportunità, far sentire meno sole persone che hanno vissuto le mie stesse esperienze e mi auguro che in qualche modo le possa incoraggiare ad affrontare il futuro”. E chissà che negli episodi non si racconti anche l’esperienza di Chiara al Festival di Sanremo 2023 come conduttrice accanto ad Amadeus. Nella prima stagione, Fedez affrontava la sua prima volta alla kermesse in gara in coppia con Francesca Michielin nel brano ‘Chiamami per nome’. Poi, nelle puntate anche la nascita della secondogenita Vittoria e le lunghe sedute dallo psicologo. La serie sarà lanciata nel 2023, con data ancora da definirsi. “Siamo sicuri che vi emozionerà tantissimo”, dicono Chiara e Federico che già non vedono l’ora, proprio come i fan.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it