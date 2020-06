‘Fuori i fasci’: imbrattato a Genova il palazzo della Regione Liguria

GENOVA – “Fuori i fasci da Genova”. E, ancora: “Cassa, reddito per tutti”. Scritte con lo spray rosso a imbrattare i vetri della Sala della Trasparenza, lo spazio al piano terra del palazzo della Regione Liguria, in piazza de Ferrari a Genova, dedicato ai giornalisti e alle comunicazioni istituzionali alla città. E’ lo stesso governatore Giovanni Toti a diffondere le immagini sui social network: “I soliti teppisti che, invece del lavoro, chiedono il reddito- commenta- i soliti ignoranti che, non sapendo come attaccarci, ci danno dei fascisti. I vetri del palazzo della Regione oggi sono ridotti così, grazie a questi vandali. Almeno fareste cosa utile ai liguri a venire a pulirli. Vergogna”.