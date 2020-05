Covid-19 e sclerosi multipla, le istituzioni al fianco di Aism: “Per i malati è emergenza nell’emergenza”

ROMA – Con la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, il WorldMSDay, promossa da AISM con la Federazione Internazionale Sclerosi Multipla (MSIF) si apre oggi la Settimana nazionale della SM. Un appuntamento ricco di iniziative che, dall’1 al 7 giugno, accenderà i riflettori sul mondo di chi vive una malattiia che colpisce il sistema nervoso centrale, e rappresenta una delle principali cause di disabilita’ nei giovani.

LEGGI ANCHE: WorldMSDay e settimana nazionale Aism, ecco tutti gli eventi

Tanti i contributi giunti dal mondo della politica per l’iziativa di presentazione della settimana di Aism. Durante l’epidemia di coronavirus, sottolineano infatti le istituzioni intervenute, è emersa con drammatica urgenza la necessità di tutelare con maggiore forza le fasce della popolazione più deboli.

VACCA (AISM): PER I MALATI È EMERGENZA NELL’EMERGENZA

“Il lavoro e i diritti sono battaglie fondamentali Aism, mai come in questo momento” di emergenza sanitaria, sociale ed economica a causa del Coronavirus. Lo ribadisce il presidente nazionale Aism, Francesco Vacca, in occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla (Sm), durante il webinar con le istituzioni.

“Aism– sottolinea Vacca- si e’ sempre occupata dell’affermazione dei diritti delle persone con sclerosi multipla. Mi piace sempre ricordare che Aism e’ un’associazione di ‘persone’, persone con sclerosi multipla, quindi siamo noi i primi a metterci la faccia, a scendere in piazza, a lottare per i nostri diritti ma mai come in questo periodo e’ piu’ cocente proprio l’iniziativa di preoccuparci delle persone piu’ fragili, delle persone piu’ deboli che incontrano comunque piu’ difficolta’. E’ un’emergenza nell’emergenza”.

SPERANZA: SFORZO SENZA PRECEDENTI DURANTE EMERGENZA COVID

“Nella difficile prova che il Paese si trova a fronteggiare siamo stati chiamati ad uno sforzo senza precedenti per difendere e tutelare la salute di tutti i cittadini. Ancora di piu’, la salute dei piu’ fragili”. Lo scrive il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel messaggio inviato in occasione della XII Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla (Sm). Il messaggio e’ stato letto durante il webinar con le istituzioni organizzato da AISM sui canali Facebook e Youtube. Speranza sottolinea che “il contributo di associazioni come l’AISM, l’Associazione italiana sclerosi multipla e della sua fondazione Fism – a cui voglio rinnovare il mio ringraziamento – e’ stato fondamentale per le circa 126mila persone che in Italia soffrono di sclerosi multipla, perche’ hanno fornito loro supporto e informazioni sulle emergenze, hanno ascoltato le loro esigenze e dato voce ai loro diritti”.



“Ed e’ importante- aggiunge il ministro-che la Giornata mondiale della sclerosi multipla diventi oggi un’occasione -seppur virtuale- di riflessione per capire le priorita’ future. In questa sfida, non ancora vinta, siamo chiamati tutti a fare la nostra parte, nessuno va lasciato indietro. Nel decreto rilancio abbiamo investito sulla sanita’ pubblica altri 3 miliardi e 250 milioni di euro che, sommati ai precedenti stanziamenti, fanno la cifra di 6 miliardi e 845 milioni: risorse senza precedenti, che in soli 5 mesi sono di piu’ di quelle investite negli ultimi cinque anni. Molte di queste andranno a rafforzare proprio l’assistenza territoriale e domiciliare. Saranno attivate centrali operative regionali, dotate di apparecchiature per il telemonitoraggio e la telemedicina. In quest’ottica, saranno quanto mai utili i risultati della ricerca che AISM e Fism, in collaborazione con la Societa’ italiana di neurologia (Sin), hanno promosso per raccogliere dati in tutto il mondo sull’impatto del Covid-19 sui malati di sclerosi multipla: un patrimonio di informazioni che sara’ prezioso per il Ministero della Salute e per tutti i ricercatori e gli operatori del settore”.

CATALFO: IMPEGNO SU AIUTI AI PIÙ DEBOLI RESTA COSTANTE

“Nelle scorse settimane, con un apposito Decreto a mia firma, sono stati destinati 220 milioni di euro ai: lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori con contratto di lavoro autonomo o occasionale; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.

Categorie che, in conseguenza dell’emergenza Coronavirus, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita’ o il loro rapporto di lavoro. Collegandosi al sito dell’Inps (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/home.htm) ed entrando nel servizio ‘Indennita’ 600 euro’, tutti questi lavoratori possono ora richiedere il bonus per i mesi di marzo, aprile e maggio, introdotto dal decreto Cura Italia e prorogato con il Decreto Rilancio. Fatta la domanda, i tre mesi verranno erogati loro in un’unica soluzione. Il mio impegno e quello di tutto il Governo per aiutare chi ha piu’ risentito delle difficolta’ economiche causate dal Covid-19 resta costante”. Lo scrive su Facebook la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo.

FICO: GARANTIRE PIENA TUTELA A MALATI SM, DIRITTO COSTITUZIONALE

“Garantire una piena tutela ai diritti di coloro che vengono colpiti da questa grave malattia e cercare di migliorare sempre piu’ le condizioni di vita dei pazienti e delle loro famiglie, significa adempiere al fondamentale diritto alla salute sancito dalla Costituzione. Ma significa anche dare un senso concreto al principio di solidarieta’, che e’ strettamente legato all’esigenza di rendere visibili coloro che nella societa’ restano spesso nell’ombra, di non volgere mai lo sguardo dinanzi alle situazioni di maggiore fragilita’ ma, anzi, di farsene pienamente carico, come Stato e come comunita’. Nell’esprimere il mio vivo apprezzamento per il vostro impegno volto a sollecitare, anche in un’ottica di respiro internazionale, un mondo sempre piu’ libero dalla malattia della sclerosi multipla, esprimo a voi tutti i miei migliori auguri di buon lavoro”. Cosi’ Roberto Fico nel messaggio inviato in occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla (Sm). Il messaggio e’ stato letto durante il webinar con le istituzioni organizzato da AISM sui canali Facebook e Youtube.

Il presidente della Camera aggiunge: “Il percorso davvero straordinario compiuto dalla vostra Associazione – avviato nel 1968, quando in Italia neppure si sapeva cosa fosse la sclerosi multipla – non e’ ancora compiuto. La visione degli obiettivi di oggi – declinati su ricerca, informazione, accesso tempestivo alla diagnosi e alle cure, omogeneita’ delle stesse sul piano nazionale – e’ delineata dalla Carta dei Diritti delle persone con Sclerosi Multipla e dall’Agenda della Sclerosi Multipla 2020, il cui filo conduttore resta quello di percorsi personalizzati volti a promuovere l’autonomia e l’autodeterminazione delle persone affette dalla sclerosi. Mi auguro che il Parlamento, al di sopra di ogni divisione politica, possa sostenere questi obiettivi”.

CASELLATI: ISOLAMENTO COVID ANCORA PIÙ DRAMMATICO PER MALATI SM

“Ho particolarmente apprezzato la scelta di legare il programma di quest’anno alla pandemia da Coronavirus che ha cosi’ drammaticamente segnato gli ultimi mesi. Perche’ per molte persone piu’ vulnerabili – come chi soffre di sclerosi multipla – la sospensione di tanti servizi essenziali e le misure di isolamento adottate per contenere il virus, non hanno rappresentato solo un disagio temporaneo, ma si sono tradotte in reali situazioni di sofferenza umana e di emergenza sul piano sociale e assistenziale. Un’emergenza a cui occorre dare risposte rapide, risolute ed efficaci. Risposte che devono tradursi soprattutto in maggiori investimenti nella ricerca scientifica ed in un convinto potenziamento degli strumenti di sostegno a favore dei malati e delle loro famiglie. Perche’ e’ proprio su come protegge la vita e la dignita’ di chi e’ piu’ fragile che si misura la capacita’ di una Nazione di costruire un futuro di opportunita’, di liberta’, di dignita’ e di speranza per tutti”. Cosi’ la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, nel messaggio inviato in occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla (Sm). Il messaggio e’ stato letto durante il webinar con le istituzioni organizzato da AISM sui canali Facebook e Youtube.