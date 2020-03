VIDEO | Coronavirus, reunion dei Backstreet Boys in lockdown: cantano ‘I want it that way” con i figli

ROMA – I Backstreet Boys tornano insieme, ma a distanza. In lockdown a causa del Coronavirus, i membri della storica boyband hanno allietato i tanti fan americani, e non solo, cantando, ognuno dalle proprie case, uno dei loro piu’ grandi successi, datato 1999, ‘I want it that way”.

Insieme a loro, in questa inedita versione, i loro figli, impegnati alla chitarra e alla batteria. La performance fa parte di The iHeart Living Room Concert for America, progetto benefico ideato per raccogliere fondi per l’emergenza Coronvairus. Alicia Keys, Backstreet Boys, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong of Green Day, Mariah Carey e Tim McGraw si sono esibiti dalle loro abitazioni, per uno show musicale della durata di un’ora, condotto da Elton John, andato in onda ieri sera sulla Fox.