Covid, 12.715 i nuovi casi. Altre 421 vittime

ROMA – Sono 12.715 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 298.010 tamponi, 421 i decessi. Ieri i casi erano stati 13.574 per 268.750 test e 477 i morti. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute.

GIÙ TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI ORDINARI NELLE 24H: -52 E -299

Sono 2.218 le terapie intensive per Covid in Italia, 52 in meno rispetto a ieri. Ammontano a 20.098 i ricoveri ordinari, 299 in meno rispetto a ieri.