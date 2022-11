‘Strange World’, Ethan Clade è il primo personaggio Disney apertamente gay

ROMA – Disney, film dopo film e serie dopo serie, sta rendendo lo schermo un luogo in cui tutti si possono riconoscere, dall’orientamento sessuale alla cultura di appartenenza. E lo fa anche questa volta con il suo ultimo ‘Strange World – Il mondo misterioso’, il film di Don Hall nelle sale italiane dal 23 novembre con The Walt Disney Company Italia. La storia animata segue una leggendaria famiglia di esploratori, i Clade, in un inaspettato viaggio in una terra sconosciuta e pericolosa insieme a un variegato equipaggio che comprende una specie di ‘blob’ piccolo e dispettoso, un cane a tre zampe e una serie di fameliche creature.

Ad aver ‘rapito’ l’attenzione è Ethan Clade, il primo personaggio Disney apertamente gay. “Qui è stato normalizzato il normale. ‘Strange World’ è esattamente come dovrebbe essere ogni film”, ha dichiarato Jake Gyllenhaal, voce originale di Searcher Clade, papà di Ethan. “Se da bambino avessi visto un film del genere mi sarei sentito meno solo“, ha detto Michele Bravi che, insieme a Federica Abbate, accompagna il film con il brano ‘Antifragili’. “Non è una storia su di lui che fa coming out, non è una storia su di lui che cerca di trovare accettazione per la sua sessualità, è solo Ethan che diventa pienamente consapevole di se stesso in un ambiente pronto a sostenerlo“, ha sottolineato Jaboukie Young-White, voce di Ethan.

