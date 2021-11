Twitter, il co-fondatore Jack Dorsey si dimette dal ruolo di amministratore delegato

ROMA – Jack Dorsey, co-fondatore di Twitter, ha lasciato il suo incarico di amministratore delegato del colosso americano dei social media. In una nota diffusa oggi dalla società, si riferisce che al suo posto si insidierà Parag Agrawal, dirigente del comparto tecnologico.

not sure anyone has heard but,



I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl