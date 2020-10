Tg Lazio, edizione del 29 ottobre 2020

CHIUSO PS CAMPUS BIOMEDICO, D’AMATO: PRONTI A BATTAGLIA SU ROMA

Dalla mezzanotte di ieri il Pronto soccorso del Campus Biomedico di Roma e’ chiuso. Lo ha deciso l’Unita’ di crisi della Regione Lazio, che è al lavoro per aumentare velocemente la disponibilità di posti letto nelle strutture ospedaliere della Capitale. Troppo rapido il ritmo dei contagi e dei ricoveri. “La Regione Lazio ci ha chiesto di fare questo sacrificio, tornando all’assetto che avevamo sei mesi fa, quando fu aperto il Covid center” ha spiegato il direttore sanitario del Campus, Lorenzo Sommella. L’obiettivo è di destinare ai pazienti Covid 57 posti letto, di cui 13 di terapia intensiva, 8 semintensivi e 36 di medicina. Nella Capitale diventano nuovi Covid center anche gli ospedali San Filippo Neri e Vannini. “Ci stiamo preparando alla battaglia su Roma- ha spiegato l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato- Dobbiamo essere pronti ad affrontare lo scenario peggiore, sperando non si verifichi”.

ROMA, ALLARME TURISMO: 40% ALBERGATORI NON RIAPRIRA’ PIU’

“Su 1.200 alberghi nella Capitale, il 50% è vuoto e l’altra metà non ha mai riaperto dopo il primo lockdown. La previsione e’ che il 40% degli albergatori non riaprirà mai più”. E’ l’allarme lanciato questa mattina da Francesco Gatti, presidente di Asshotel Confesercenti Roma, durante una conferenza stampa tenuta insieme agli altri rappresentanti del settore turistico. Per Assoturismo, a causa della pandemia, la perdita stimata è di oltre 900 milioni e mezzo di fatturato. Male anche le strutture extralberghiere, come i bed and breakfast, che a Roma sono circa cinquemila. Il 30% di queste hanno chiuso.

ROMA, INAUGURATA TARGA DOVE STEFANO CUCCHI FU ARRESTATO

Una targa in memoria di Stefano Cucchi è stata apposta questa mattina all’ingresso del Parco degli Acquedotti, dove il giovane romano venne arrestato il 15 ottobre di 11 anni fa, per poi morire una settimana dopo in seguito alle percosse subite da chi lo aveva in custodia. La sorella Ilaria e l’avvocato della famiglia, Fabio Anselmo, hanno ‘svelato’ il frutto di un’iniziativa del comitato organizzatore del memorial Cucchi, dopo avere avuto il via libera da Comune di Roma e Regione Lazio. “E’ un momento emozionante, 11 anni fa tutto iniziava qui- ha detto Ilaria Cucchi- In quei giorni sembrava la fine di tutto. Oggi invece questo è il risultato dell’enorme battaglia di civiltà che stiamo portando avanti”.

TRASPORTI, RAGGI PRESENTA NUOVI BUS ATAC A CASAL MONASTERO

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha presentato oggi a Casal Monastero, i nuovi autobus che saranno a servizio della zona. ” Sono mezzi che mettiamo in esercizio a beneficio del quadrante Nord-Est di Roma, anche al servizio della linea 344 di Atac che collega Casal Monastero al quartiere di Nuovo Salario” ha spiegato Raggi. Anche questi nuovi autobus fanno parte della fornitura di 328 mezzi acquistati da Roma Capitale e messi in circolazione a partire dal mese di agosto: vetture destinate in particolare alle periferie. “Entro fine mandato- ha concluso Raggi- avremo rinnovato oltre la metà della flotta”.