Lo storico Etr252 Arlecchino torna in servizio per la Barcolana 54

VENEZIA – Quest’anno alla ‘Barcolana 54’, la regata velica internazionale che si tiene a Trieste, ci si potrà andare a bordo dell’Etr252 Arlecchino, simbolo del made in Italy e del boom economico degli anni 60. La Fondazione Fs Italiane, che ha restaurato il convoglio, lo renderà infatti disponibile domenica 9 ottobre per coprire la tratta Venezia Santa Lucia – Trieste Centrale. Il treno partirà alle 7.52 da Venezia e arriverà alle 10 a Trieste, senza effettuare fermate intermedie. Il ritorno è previsto alle 17.20, con arrivo a Venezia alle 19.29. Grazie alla partnership tra la Fondazione Fs Italiane e la Regione Venezia Giulia il viaggio andata e ritorno a bordo dell’Arlecchino costerà 49 euro per gli adulti e 25 euro per i minori fino ai 14 anni. Il biglietto può essere acquistato sul sito internet ufficiale della Fondazione FS, www.fondazionefs.it.

