Amadeus prepara grandi sorprese per Sanremo 2023: arrivano “Big” di spicco

ROMA – Il 12 ottobre scade il termine dato alle case discografiche per presentare i brani inediti in lizza per Sanremo 2023 ma i rumors non si placano. La febbre pre-festival è già iniziata e, infatti, più di un mese fa, è cominciata a muoversi la macchina delle indiscrezioni con i primi nomi sui quali Amadeus avrebbe messo gli occhi.

I NOMI CHE POTREBBERO ARRIVARE A SANREMO 2023

Tra questi ci sarebbero Al Bano, Tananai, Annalisa e Rocco Hunt. Poi era arrivata la notizia bomba di un debutto di Tiziano Ferro in gara.

Nel vortice del “toto-nomi”, come viene definito in questi casi, si aggiungono Pinguini Tattici Nucleari, Ghali (come rivela Il Messaggero) ma anche Levante, Marco Mengoni, Ariete, Alessandra Amoroso, Manuel Agnelli, Bresh, Luigi Strangis, LDA, Mara Sattei, Madame, Paola Turci, Ron, Marcella Bella e Paola e Chiara (con una canzone scritta da Max Pezzali.

LAURA PAUSINI TRA GLI OSPITI

Le indiscrezioni non si fermano ai partecipanti ma riguardano anche gli ospiti. Sul palco dovrebbe arrivare Laura Pausini per festeggiare i 30 anni de “La solitudine”. Era il 1993 quando l’artista vinceva la sezione Novità del Festival. Sarebbe saltata l’ospitata di Mina. Amadeus ora starebbe lavorando per portare Monica Bellucci al suo posto.

