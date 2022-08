Sanremo 2023, Tiziano Ferro potrebbe tornare tra i “Big” in gara

ROMA – Se l’indiscrezione fosse vera sarebbe un altro colpaccio per Amadeus. Tiziano Ferro potrebbe tornare al Festival di Sanremo ma questa volta in gara.

A lanciare la “bomba”, a sei mesi dall’edizione 2023, è il settimanale Oggi, in una settimana particolarmente calda per il gossip sanremese. Solo qualche giorno fa, infatti, la pubblicazione su Chi della lista dei papabili talenti già scelti dal direttore artistico.

Sulle pagine del magazine di Alfonso Signorini si parlava di Al Bano, Tananai, Annalisa e Rocco Hunt. Poi di Fedez, nuovamente al Teatro Ariston in un ruolo diverso da quello del cantante.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2023, da Al Bano a Fedez non in gara. Trapelano i primi nomi del cast

TIZIANO FERRO E IL FESTIVAL DI SANREMO

Tiziano, dal canto suo, ha nei prossimi mesi un’agenda fitta: l’11 novembre uscirà “Il mondo è nostro”, il nuovo disco di inediti a cui ha lavorato costantemente negli ultimi due anni. Il 2023 sarà, poi, l’anno del suo ritorno negli stadi. Febbraio sarebbe un periodo, quindi, abbastanza libero per inserire una partecipazione al festival, la prima come concorrente.

RIPROGRAMMATO NEL 2023 IL TOUR NEGLI STADI DI TIZIANO FERRO

Per maggiori informazioni visitare la pagina: https://t.co/h2ClTfUpWw pic.twitter.com/vxgs5VxK4x — Tiziano Ferro (@TizianoFerro) December 21, 2021

I rumors, però, sono rumors e fino a prova contraria non si hanno certezze. Il cantautore di “Rosso relativo” ama Sanremo e nel 2020 ha partecipato come conduttore, regalando momenti emozionanti, un duetto con Massimo Ranieri e un medley da cantare a squarciagola con lui davanti lo schermo.

Su Twitter i fan già esultano e si lanciano in commenti entusiastici. C’è, però, chi non vuole lasciarsi alle illusioni, nel caso in cui la notizia dovesse non risultare veritiera. Tra i tweet emozionati anche quello di Andrea Delogu.

Sto piangendo. Non sono pronta a queste emozioni — Andrea Delogu (@andreadelogu) August 18, 2022

Sanremo 2023 è ancora lontano ma ciò non previene dal parlarne. Tra i papabili che il web fa ci sarebbe anche un ritorno di Giorgia. Il toto nomi piace a tutti e in attesa dell’elenco ufficiale il gioco all’indovinello è super aperto.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it