Meloni: “Aumentare l’assegno unico per i figli”. Renzi: “Buona idea, ma copiata da noi”

ROMA – “Meloni ha detto anche una cosa interessante. Ha proposto di aumentare del 50% l’assegno unico e universale per i figli. Si è però dimenticata di dire chi ha voluto e introdotto questa misura, vale a dire Italia Viva, con la ministra Bonetti. Allora, io non immagino che Meloni si metta un cartello per dire “viva la Leopolda”, nonostante questa proposta sia stata lanciata proprio alla Leopolda di tre anni fa. Ma sappia che, se mai dovesse accadere la vittoria della destra, tutti i giorni le ricorderemo questa promessa: se uno ha una buona idea è giusto sostenerla. Anche se fa pensare il fatto che la Meloni, per avere una buona idea, debba copiare le nostre. Ma va bene così”. Lo scrive il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nella sua enews, che poi parla di “ipocrisia della leader di Fratelli d’Italia sulle trivelle. Nell’aprile 2016, Meloni diceva che Renzi era schiavo “delle lobby dell’energia”, oggi propone di fare ciò che dicevo io allora e che lei contestava, facendo campagna elettorale contro il referendum. Mi sono quasi stancato di sentirmi dare ragione dopo anni. Ma, al netto della questione personale: io capisco che Meloni – come pure Lega, Forza Italia, mezzo Pd e i Cinque stelle – su questo tema abbiano cambiato idea. Ma, visto che hanno cambiato idea, pare brutto chiedere scusa per gli insulti di sei anni fa?”, conclude.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it