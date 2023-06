Militare di 31 anni muore durante corso subacqueo: la tragedia a La Spezia

GENOVA – Un ufficiale di Marina di 31 anni, Michele Savarese, è morto questa mattina alla Spezia, mentre si trovava in mare per un corso di specializzazione subacquea alla base Comsubin “Teseo Tesei” del Varignano. In corso accertamenti per capire se il decesso sia stato causato da un malore o da un incidente.

IL MINISTRO CROSETTO: “CI STRINGIAMO AI FAMILIARI”

“La Difesa e il Ministro Guido Crosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari del Tenente di Vascello Michele Savarese, appartenente alla Marina Militare, tragicamente scomparso nel corso di un’attività addestrativa a LaSpezia”: è questo il testo del tweet di cordoglio del ministero della Difesa per il militare morto questa mattina.

CORDOGLIO TOTI E GIUNTA REGIONE PER MILITARE MORTO

Cordoglio del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a nome di tutta la giunta per la tragedia avvenuta oggi alla Spezia, dove il Tenente di vascello Michele Savarese ha perso la vita durante un corso di addestramento subacqueo. Il governatore esprime sentite condoglianze e vicinanza da parte di tutta la Regione Liguria alla Marina militare e alla famiglia Savarese.