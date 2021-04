Vaccino, a Napoli somministrazione nei truck: si parte dal rione Sanità

NAPOLI – A Napoli i centri vaccinali arrivano nei quartieri popolari della città. Si parte oggi dal rione Sanità dove questa mattina è arrivato il ‘truck’ dell’Asl Napoli 1 Centro. L’unità mobile, posizionata in un’area vicina all’ospedale San Gennaro, sarà presente fino a domenica per somministrare i vaccini ai soli residenti del quartiere che, così, non dovranno recarsi nei grandi hub della città, ma riceveranno il vaccino vicino casa. “Con l’hub vaccinale mobile – ha spiegato Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro – arriviamo in modo più diretto ai cittadini. Iniziamo in un rione storico della città come la Sanità. Con il presidente della Terza Municipalità Ivo Poggiani abbiamo creato una sinergia per arrivare a quante più persone possibili”. Il primo ad essere vaccinato oggi è stato Vincenzo, soggetto fragile con la sindrome di down, convocato per questa mattina alle 8:55. La prima giornata di somministrazioni all’interno del truck è dedicata ai fragili a cui viene somministrato il siero Pfizer.



“Continueremo domani con le fasce d’età 60-69 e 70-79 – ha aggiunto il dg – cui somministriamo il siero Astrazeneca o, eventualmente, Pfizer per le categorie a cui spetta questo vaccino. Sabato le vaccinazioni saranno fatte ad eventuali cittadini over 80 e vulnerabili non ancora chiamati oltre agli ultracinquantenni. Domenica le vaccinazioni saranno in favore dei cittadini dai 50 ai 59 anni sempre iscritti in piattaforma”.

“Convocheremo 600 persone al giorno – ha detto Simona Serao Creazzola, direttrice dell’unità operativa complessa di farmaceutica convenzionata e territoriale dell’Asl Napoli 1 -. Abbiamo fatto un grande sforzo per mutuare l’organizzazione estremamente efficace dei centri vaccinali nell’unità mobile perché vogliamo andare incontro alla popolazione, soprattutto quella che ha più difficoltà a raggiungerci. L’interesse dell’Asl è di andare in tutti i quartieri per raggiungere la popolazione più fragile”. La prossima settimana il ‘truck’ dell’Asl Napoli 1 Centro dovrebbe raggiungere il quartiere di Ponticelli, nella zona orientale della città.